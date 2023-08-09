Олег Рябчук поделился впечатлениями от дебюта за «Спартак» в матче Кубка России

Новоиспечённый защитник «Спартака» Олег Рябчук рассказал о собственных эмоциях после дебюта за команду в матче Кубка России против «Пари НН».

«Получился очень тяжелый матч. Но я рад, что мы смогли победить. Очень доволен дебютом. Надеюсь, что в этом сезоне всё будет хорошо», — сказал Рябчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Игрок сборной Молдавии перешёл в стан «красно-белых» из греческого «Олимпиакоса». Сумма трансфера составила € 6 млн, что стало рекордной сделкой в истории для молдавских игроков.

Матч против нижегородской команды закончился со счётом 5:4 в пользу столичного клуба. Команды находятся на стадии группового турнира Пути РПЛ. После двух матчей «Спартак» лидирует в группе D с шестью очками из шестью возможных.