Защитник «Пари НН» Александров раскрыл, что Юран сказал в перерыве матча со «Спартаком»

Футболист «Пари НН» Виктор Александров рассказал, что именно говорил игрокам главный тренер команды Сергей Юран в перерыве матча Фонбет Кубка России со «Спартаком» (4:5).

«Болельщикам, наверное, матч понравился — много забитых мячей, интересная и открыта игра, много моментов. Это всё, что могу сказать. Не знаю, что случилось в первые 15 минут. На теории разберём, что пошло не так. Сейчас нет ни сил, ни эмоций.

Первые таймы мы пока что проводим не очень, а во вторых таймах прибавляем. В этом матче получилось то же самое. В перерыве Сергей Николаевич сказал, чтобы мы успокоились: играли в футбол и чуть поменьше рисковали в обороне», — сказал Александров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.