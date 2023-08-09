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Защитник «Пари НН» Александров раскрыл, что Юран сказал в перерыве матча со «Спартаком»

Защитник «Пари НН» Александров раскрыл, что Юран сказал в перерыве матча со «Спартаком»
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Футболист «Пари НН» Виктор Александров рассказал, что именно говорил игрокам главный тренер команды Сергей Юран в перерыве матча Фонбет Кубка России со «Спартаком» (4:5).

«Болельщикам, наверное, матч понравился — много забитых мячей, интересная и открыта игра, много моментов. Это всё, что могу сказать. Не знаю, что случилось в первые 15 минут. На теории разберём, что пошло не так. Сейчас нет ни сил, ни эмоций.

Первые таймы мы пока что проводим не очень, а во вторых таймах прибавляем. В этом матче получилось то же самое. В перерыве Сергей Николаевич сказал, чтобы мы успокоились: играли в футбол и чуть поменьше рисковали в обороне», — сказал Александров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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