Массимо Каррера возглавит сборную мира в матче с легендами «Спартака» в память о Цымбаларе

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера приглашён на матч легенд красно-белых со сборной мира. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Итальянский специалист будет исполнять обязанности главного тренера сборной мира. Сам Каррера подтвердил эту информацию: «Да, РФС пригласил меня, я приеду!»

Матч легенд «Спартака» и сборной мира будет проведён в память о бывшем футболисте московского клуба Илье Цымбаларе. По словам сына легенды красно-белых, РФС уже определился с датой проведения ретровстречи — 9 сентября. Формирование состава сборной мира ещё продолжается.

59-летний Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда единственный раз за последние 20 лет завоевала чемпионство. Красно-белые выиграли чемпионат России в 2017 году.