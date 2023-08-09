Массимо Каррера возглавит сборную мира в матче с легендами «Спартака» в память о Цымбаларе

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера приглашён на матч легенд красно-белых со сборной мира. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Итальянский специалист будет исполнять обязанности главного тренера сборной мира. Сам Каррера подтвердил эту информацию: «Да, РФС пригласил меня, я приеду!»
Матч легенд «Спартака» и сборной мира будет проведён в память о бывшем футболисте московского клуба Илье Цымбаларе. По словам сына легенды красно-белых, РФС уже определился с датой проведения ретровстречи — 9 сентября. Формирование состава сборной мира ещё продолжается.
59-летний Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда единственный раз за последние 20 лет завоевала чемпионство. Красно-белые выиграли чемпионат России в 2017 году.
- 9 августа 2023
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