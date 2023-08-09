Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Массимо Каррера возглавит сборную мира в матче с легендами «Спартака» в память о Цымбаларе

Массимо Каррера возглавит сборную мира в матче с легендами «Спартака» в память о Цымбаларе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера приглашён на матч легенд красно-белых со сборной мира. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Итальянский специалист будет исполнять обязанности главного тренера сборной мира. Сам Каррера подтвердил эту информацию: «Да, РФС пригласил меня, я приеду!»

Матч легенд «Спартака» и сборной мира будет проведён в память о бывшем футболисте московского клуба Илье Цымбаларе. По словам сына легенды красно-белых, РФС уже определился с датой проведения ретровстречи — 9 сентября. Формирование состава сборной мира ещё продолжается.

59-летний Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда единственный раз за последние 20 лет завоевала чемпионство. Красно-белые выиграли чемпионат России в 2017 году.

Материалы по теме
Сын Цымбаларя рассказал подробности о матче памяти отца между «Спартаком» и сборной мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023