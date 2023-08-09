Ещенко: меня не приглашали на матч памяти Цымбаларя. С Каррерой не общались на этот счёт

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что его не приглашали принять участие в матче памяти Ильи Цымбаларя.

«Это всё пока на уровне слухов. Меня никто не приглашал на матч. С Массимо мы не связывались и не общались по поводу этой игры», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Во вторник, 8 августа, стало известно, что матч памяти Ильи Цымбаларя планируется провести в начале сентября 2023 года. Во встрече сыграют ветераны «Спартака» и сборной мира. Предварительно своё участие подтвердили Флоран Малуда, Фернандо Морьентес, Сантьяго Канисарес и Эммануэль Адебайор.

Кроме того, сообщалось, что сборную мира возглавит бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Илья Цымбаларь выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год. В составе красно‑белых он провёл 204 матча, в которых забил 54 мяча, и стал шестикратным чемпионом России. Полузащитник ушёл из жизни 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.