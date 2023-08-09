Полузащитник «Динамо» Фомин: никакой паники перед выездом в Питер не было

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о неудачном старте своей команды в нынешнем сезоне, отметив, что он не повлиял на подготовку бело-голубых к матчу с санкт-петербургским «Зенитом» в 3-м туре РПЛ (3:2).

«Менялось ли что-то в подготовке к «Зениту» после неудачного старта? Никаких разборов полётов не было. Наоборот, работаем, верим в то, что делаем. Да, где-то ошибаемся, но надо играть в футбол, верить в себя и получать удовольствие. Так что никакой паники в течение недели перед выездом в Питер не было. Да, обидно, что в Самаре не вытерпели, сыграли 3:3, упустили победу. Но так бывает. Главное было верить в свои силы. В итоге мы приехали в Питер и в первом тайме довольно неплохо играли — дважды забили, были ещё подходы к воротам «Зенита». Может, не всё из них выжали. Но в целом всё нормально», — приводят слова Фомина «Известия».

В трёх матчах РПЛ «Динамо» набрало четыре очка. Победа над «Зенитом» стала первой для бело-голубых под руководством главного тренера Марцела Лички.