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Де Хеа ждёт интересного в спортивном плане предложения продолжения карьеры

Де Хеа ждёт интересного в спортивном плане предложения продолжения карьеры
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Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа всё ещё не определился со своим будущим. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, де Хеа ждёт интересного в спортивном плане предложения. У испанского вратаря есть выгодные варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии.

Ранее появлявшаяся информация об интересе к де Хеа со стороны мюнхенской «Баварии» и французского «ПСЖ» не соответствует действительности.

32-летний де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» этим летом на правах свободного агента после завершения контракта спустя 12 лет в клубе.

В 58 матчах прошлого сезона де Хеа пропустил 61 гол и 25 раз отыграл «на ноль». За свою карьеру голкипер выиграл 13 различных трофеев.

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