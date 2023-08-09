Де Хеа ждёт интересного в спортивном плане предложения продолжения карьеры
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Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа всё ещё не определился со своим будущим. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, де Хеа ждёт интересного в спортивном плане предложения. У испанского вратаря есть выгодные варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии.
Ранее появлявшаяся информация об интересе к де Хеа со стороны мюнхенской «Баварии» и французского «ПСЖ» не соответствует действительности.
32-летний де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» этим летом на правах свободного агента после завершения контракта спустя 12 лет в клубе.
В 58 матчах прошлого сезона де Хеа пропустил 61 гол и 25 раз отыграл «на ноль». За свою карьеру голкипер выиграл 13 различных трофеев.
Фергюсон и игроки «Ман Юнайтед» поздравили де Хеа с рекордом
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