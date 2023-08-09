Фомин: может быть, Йокановичу стоило чаще что-то объяснять игрокам «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал о работе с бывшим главным тренером бело-голубых Славишей Йокановичем, отметив, что сербскому специалисту, возможно, стоило чаще объяснять игрокам свои требования.

«Я бы не сказал, что Славиша не так объяснял нам что-то или не объяснял. Может быть, ему стоило это делать чаще — больше доносить свои требования. Но, когда он это делал, объяснения были достаточно подробные. Йоканович мне показался хорошим тренером. Думаю, больше должны футболисты ответственность на себя брать. А сейчас, при Личке, много тактики, теории. Не скажу, что очень много, но всё подробно, а тренировки очень интенсивные. Отрабатываем детали и стараемся их воплотить на поле», — приводят слова Фомина «Известия».

Йоканович был уволен из «Динамо» за несколько туров до конца прошлого сезона. Летом его сменил Марцел Личка.