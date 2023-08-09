Футболистка «Зенита» Андреева: решение об уходе из «Чертаново» далось тяжело

Полузащитница женской команды «Зенита» Алёна Андреева рассказала, как принимала решение о переходе в клуб из Санкт-Петербурга.
«Решение тяжело давалось. Об интересе со стороны «Зенита» узнала чуть больше месяца назад. Руководство «Чертаново» рассказало о нём и спросило: «Ты хотела бы?» Если честно, сначала поднапряглась. Почему? Я 15 лет была в одном клубе. Считайте — большую часть своей жизни. Приехала в «Чертаново», когда мне было 11. За это время оно стало для меня вторым домом. Там мои девчонки — практически моя семья. В общем, решение о переходе в «Зенит» было принимать тяжело. Но в конце концов подумала: если не сейчас, то когда?
И потом, скорее всего, жалела бы, что этого не сделала. Впрочем, скажу честно — пока думала, было и немного страшно, и немного волнительно. Ведь менять предстояло не только клуб, но и город. А в Петербурге у тебя никого, ты ничего здесь не знаешь. С другой стороны, жизнь у меня такая — резкие повороты судьбы и за каждым из них что-то новое.
Поэтому я здесь. Знала ли, что игра с «Зенитом» будет последней для меня за «Чертаново»? Да. Больше того, мне сказали об этом заранее: «Сыграем с «Зенитом», и ты остаёшься в Петербурге». Немножко так удивилась, но получилось символично. Я ведь ещё и капитаном вышла. Правда, не потому, что меня решили так проводить. К сожалению, наш лучший в мире капитан Юлия Бессолова прямо на предыгровой тренировке получила повреждение. И это тоже немного давило в самой игре», — приводит слова Андреевой «Матч ТВ».
- 9 августа 2023
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