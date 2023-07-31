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«Зенит» объявил о переходе Алёны Андреевой из «Чертаново»

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Алёны Андреевой.

«Зенит» приветствует Алёну Андрееву в Петербурге и желает проявить свои лучшие качества в составе сине-бело-голубых!» — гласит официальное приветствие клуба.

25-летняя Андреева выступала ранее за московский клуб «Чертаново». В «Зенит» девушка перешла на правах аренды до конца сезона. За новый клуб Андреева будет играть под десятым номером.

Андреева — воспитанница академии «Чертаново». В высшей лиге она также играла за «Измайлово».

Андреева также известна своими выступлениями в составе сборной России разных возрастов.

Примечательным фактом является то, что в составе «Зенита» уже была Алёна Андреева — нападающая молодёжной команды, которая на пять лет младше новой полузащитницы сине-бело-голубых.