«Зенит» объявил о переходе Алёны Андреевой из «Чертаново»

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Алёны Андреевой.
«Зенит» приветствует Алёну Андрееву в Петербурге и желает проявить свои лучшие качества в составе сине-бело-голубых!» — гласит официальное приветствие клуба.
25-летняя Андреева выступала ранее за московский клуб «Чертаново». В «Зенит» девушка перешла на правах аренды до конца сезона. За новый клуб Андреева будет играть под десятым номером.
Андреева — воспитанница академии «Чертаново». В высшей лиге она также играла за «Измайлово».
Андреева также известна своими выступлениями в составе сборной России разных возрастов.
Примечательным фактом является то, что в составе «Зенита» уже была Алёна Андреева — нападающая молодёжной команды, которая на пять лет младше новой полузащитницы сине-бело-голубых.
- 31 июля 2023
-
15:28
-
15:27
-
15:24
-
15:20
-
15:10
-
15:08
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:51
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:28
-
14:25
-
14:20
-
14:19
-
14:19
-
14:11
-
14:03
-
13:52
-
13:50
-
13:39
-
13:37
-
13:31
-
13:30
-
13:25
-
13:14
-
13:00
-
12:51
-
12:50
-
12:43
-
12:30
-
12:29
-
12:26