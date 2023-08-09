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«Зенит» начал официальные переговоры по трансферу Николо Дзаньоло из «Галатасарая»

«Зенит» начал официальные переговоры по трансферу Николо Дзаньоло из «Галатасарая»
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Санкт-петербургский «Зенит» вступил в переговоры по переходу полузащитника стамбульского «Галатасарая» Николо Дзаньоло. Об этом сообщает турецкий журналист Ягиз Сабунчуглу в своём «твиттере».

Ранее в турецких СМИ появлялась информация, что некий российский клуб начал переговоры по трансферу Дзаньоло, предложив «Галатасараю» выплатить сумму отступных, прописанную в контракте итальянского полузащитника, которая составляет € 35 млн. Самому итальянцу при этом предлагается контракт с зарплатой € 8 млн в год.

24-летний Дзаньоло перешёл в «Галатасарай» только в феврале 2023 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 15 млн. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 27 млн.

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Источник: российский клуб предложил «Галатасараю» € 35 млн за Николо Дзаньоло
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