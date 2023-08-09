Источник: российский клуб предложил «Галатасараю» € 35 млн за Николо Дзаньоло

Полузащитник «Галатасарая» и сборной Италии Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Ajans 1905, российский клуб предложил турецкому «Галатасараю» € 35 млн за Дзаньоло. Отмечается, что игроку сделали предложение по контракту в размере € 8 млн в год, однако итальянец пока его не принял.

Футболист перешёл из «Ромы» в «Галатасарай» в феврале 2023 года. Контракт Дзаньоло со стамбульским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Сумма отступных, прописанная в контракте итальянца, – € 35 млн. На счету полузащитника 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.