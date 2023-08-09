Защитник «Зенита» Эракович признался, что его кумиром был экс-игрок «Спартака» Видич
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, что его кумиром в детстве был бывший футболист московского «Спартака» Неманья Видич.
«Кто был моим кумиром и примером для подражания по игровой позиции и кто лучший защитник в мире? Сейчас? Лучший защитник в наши дни… Не знаю. Пару лет назад таким игроком для меня был Серхио Рамос. А в Сербии идолом и примером в детстве был Неманья Видич», — сказал Эракович в видео на YouTube-канале «Зенита».
Видич играл в «Спартаке» с 2004 по 2006 год. Защитник, как и Эракович, является воспитанником «Црвены Звезды». После «Спартака» Видич играл за «Манчестер Юнайтед», с которым пять раз стал чемпионом Англии и один раз одержал победу в Лиге чемпионов.
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