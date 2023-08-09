В «Галатасарае» опровергли информацию о предложении «Зенита» по Николо Дзаньоло

Санкт-петербургский «Зенит» не делал официального предложения стамбульскому «Галатасараю» по трансферу полузащитника Николо Дзаньоло. Об этом сообщает «твиттер» Sporun Dibi c ccылкой на руководство турецкого клуба.
По информации источника, официальные предложения по трансферу Дзаньоло делали только английские клубы.
Ранее турецкий журналист Ягиз Сабунчуглу сообщил, что «Зенит» начал переговоры по трансферу 24-летнего Дзаньоло.
В турецких СМИ сообщали, что российский клуб предложил € 35 млн «Галатасараю» за Дзаньоло, что соответствует сумме отступных, прописанной в контракте итальянского полузащитника. Сам итальянец при этом может рассчитывать на зарплату в € 8 млн в год.
Контракт Дзаньоло с «Галатасараем» рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 27 млн.
- 9 августа 2023
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