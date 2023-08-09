Защитник «Зенита» Эракович, ответил, готов ли он отказаться от красно-белых вещей
Поделиться
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович ответил на вопрос, готов ли он отказаться от ношения красно-белой одежды, учитывая противостояние петербуржцев с московским «Спартаком».
«Готов ли я отказаться от всех красно-белых вещей в своём гардеробе? Я навсегда останусь болельщиком «Црвены Звезды», но здесь, в России, естественно, болею за «Зенит». Понятно, что в России ни о каких красно-белых цветах нет и речи, потому что я – игрок «Зенита», но в Сербии я – болельщик «Црвены Звезды», совсем недавно защищавший её цвета, так что…» — сказал Эракович в видео на YouTube-канале «Зенита».
Отметим, что у «Црвены Звезды» именно красно-белые цвета. Эракович — воспитанник этого белградского клуба.
Комментарии
- 9 августа 2023
-
17:45
-
17:38
-
17:37
-
17:35
-
17:30
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:00
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:46
-
16:45
-
16:42
-
16:33
-
16:31
-
16:29
-
16:29
-
16:24
-
16:22
-
16:16
-
16:11
-
16:03
-
15:57
-
15:54
-
15:48
-
15:40
-
15:40
-
15:37
-
15:29
-
15:26
-
15:23
-
15:12
-
15:10
Партнерский контент