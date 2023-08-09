Защитник «Зенита» Эракович, ответил, готов ли он отказаться от красно-белых вещей

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович ответил на вопрос, готов ли он отказаться от ношения красно-белой одежды, учитывая противостояние петербуржцев с московским «Спартаком».

«Готов ли я отказаться от всех красно-белых вещей в своём гардеробе? Я навсегда останусь болельщиком «Црвены Звезды», но здесь, в России, естественно, болею за «Зенит». Понятно, что в России ни о каких красно-белых цветах нет и речи, потому что я – игрок «Зенита», но в Сербии я – болельщик «Црвены Звезды», совсем недавно защищавший её цвета, так что…» — сказал Эракович в видео на YouTube-канале «Зенита».

Отметим, что у «Црвены Звезды» именно красно-белые цвета. Эракович — воспитанник этого белградского клуба.