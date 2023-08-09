Игрок «Зенита» Страхиня Эракович: понятия не имею, что значит моё имя, честно!

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, как получил своё имя, а также признался, что не знает, что оно означает. Также футболист отметил, что для его родной Сербии в этом имени нет ничего необычного.

«Что означает моё имя? Этот вопрос лучше задать моим родителям, они больше про это знают, но вообще Страхиня – это обычное сербское имя. Хотя, конечно, далеко не самое популярное. Мне оно нравится, но, почему меня решили так назвать, смогут ответить только родители.

Что же оно значит? Не знаю, честно! Понятия не имею, просто Страхиня и всё», — сказал Эракович в видео на YouTube-канале «Зенита».

Эракович перешёл в «Зенит» летом этого года. Контракт 22-летнего защитника с петербургским клубом рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления ещё на один год.