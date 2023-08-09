Ловчев поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Пари НН» со счётом 5:4

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о победе красно-белых в матче 2-го тура Пути РПЛ в Кубке России с «Пари Нижний Новгород». Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 5:4.

«Два впечатления — первое как любителя футбола. Матч-кипяток, девять голов, восторг зрителей! По большому счёту это лучшая реклама российскому футболу: фаворит вёл, потом аутсайдер забил три гола, но всё решилось в самом конце. Потрясающий матч!

С другой стороны, второе впечатление — как специалиста. То, что мы долбим изо дня в день: защиту «Спартака» надо укреплять. Получается же, что даже трёх голов вчера не хватило для победы, потому что соперник за несколько минут забил три. Где тонко, там и рвётся изо дня в день. И это пока никто ещё со «Спартаком» не играл в закрытый футбол — как тот же «Нижний» в матче чемпионата этой весной, когда всё закончилось ничьей.

Вообще, не в первый раз скажу — у нас меняется философия российского футбола, все «автобусы» ушли в парк, это даёт огромный шанс атаке, тем более такой, как у «Спартака».

Но ведь получается, что и у атаки «Нижнего» всё проходило — стандарт, угловой — почти гол в ворота «Спартака», на это надо обращать внимание.

Отдельно скажу о пенальти, когда после попадания мяча в руку Хлусевичу поставили пенальти, а гол красно-белых отменили. Для меня совершенно очевидно, что на Хлусевиче был фол, — его подтолкнули, он не скоординировался, этот толчок его разворачивает — он играет рукой. Ну его же развернуло, и от головы мяч попал в руку!» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.