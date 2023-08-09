Валерий Гладилин: чемпионские амбиции «Спартака» будут понятны в матче с «Зенитом»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что о серьёзности чемпионских амбиций красно-белых можно будет судить только после матча с «Зенитом».

«В кубковых играх команды часто используют вторые составы. Матч «Спартак» — «Пари НН» не являлся ключевым. Резервный состав «Спартака» имеет опыт, но этим футболистам всё равно нужно доказывать. Они это и делали в первом тайме. После перерыва «Спартак» расслабился. Хорошо, что потом на поле появились опытные футболисты. В обороне у команды Абаскаля всё ещё есть очень много проблем. Происходит большая ротация, взаимопонимания нет. Как только закончилась дисциплина, пропустили три мяча.

Календарь для «Спартака» очень хорошо расположен. Нужно набирать очки с командами, которые не претендуют на призовые места. В 5-м туре с «Зенитом» будет понятно, что «Спартак» представляет из себя в плане чемпионских амбиций», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.