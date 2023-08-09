Полузащитник «Челси» Казадей перешёл в «Лестер» на правах аренды

«Лестер» взял в аренду на один сезон полузащитника «Челси» и молодёжной сборной Италии Чезаре Казадея. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, 20-летний игрок в ближайшее время завершит прохождение медицинского обследования. Молодой футболист изначально хотел перейти в «Дженоа», однако его переубедил главный тренер «Лестера» — итальянец Энцо Мареска.

Во второй половине сезона-2022/2023 Казадей выступал за «Рединг» на правах аренды. Игрок провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт итальянского хавбека с «Челси» действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги в «Баварию».