Бывший футболист «Ливерпуля» и «Арсенала» Окслейд-Чемберлен перейдёт в «Бешикташ»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен, который находится в статусе свободного агента, скорее всего, станет игроком «Бешикташа» этим летом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, 29-летний английский футболист уже ведёт продвинутые переговоры по возможному переходу в турецкий клуб. Сегодня стороны проведут финальную встречу, после которой будет принято окончательное решение. Окслейду-Чемберлену уже предложили контракт до конца июня 2025 года, с возможностью продления на один дополнительный год.

Напомним, ранее «Ливерпуль» объявил, что не будет продлевать контракт с английским полузащитником, после чего Алекс покинул клуб по истечении сезона. В прошедшем сезоне Окслейд-Чемберлен принял участие в 13 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах, в которых успел забить один гол.