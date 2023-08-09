Бывший футболист «Ливерпуля» и «Арсенала» Окслейд-Чемберлен перейдёт в «Бешикташ»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен, который находится в статусе свободного агента, скорее всего, станет игроком «Бешикташа» этим летом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, 29-летний английский футболист уже ведёт продвинутые переговоры по возможному переходу в турецкий клуб. Сегодня стороны проведут финальную встречу, после которой будет принято окончательное решение. Окслейду-Чемберлену уже предложили контракт до конца июня 2025 года, с возможностью продления на один дополнительный год.
Напомним, ранее «Ливерпуль» объявил, что не будет продлевать контракт с английским полузащитником, после чего Алекс покинул клуб по истечении сезона. В прошедшем сезоне Окслейд-Чемберлен принял участие в 13 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах, в которых успел забить один гол.
- 9 августа 2023
-
19:11
-
19:03
-
19:01
-
18:56
-
18:49
-
18:48
-
18:46
-
18:44
-
18:22
-
18:18
-
18:13
-
18:03
-
18:00
-
17:58
-
17:56
-
17:50
-
17:46
-
17:45
-
17:38
-
17:37
-
17:35
-
17:30
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:00
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:46
-
16:45
-
16:42
-
16:33
-
16:31
-
16:29