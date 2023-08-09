Игрок «Спартака» Игнатов: к нам есть вопросики по четырём голам в наши ворота

23-летний российский полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу красно-белых в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Напомним, «Спартак» одержал победу в очень зрелищном матче (5:4), Игнатов сравнял счёт на 80-й минуте, забив четвёртый гол красно-белых во встрече.

«Хороший матч для зрителей, но к нам есть вопросики по четырём голам в наши ворота. Разберём и дальше будем играть намного лучше, думаю. Есть вопросики, имею в виду, что тренер что-то в раздевалке нам сказал? Нет. Нам есть над чем задуматься. Думаю, мы потеряли концентрацию в начале второго тайма, расслабились и пропустили.

У нас пока что получается неплохой сезон? Мы проделали хорошую работу на сборах, это выливается в хорошие матчи, в голы. И я тоже стараюсь быть молодцом», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 8 августа, прошёл матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» одержал победу в невероятном матче со счётом 5:4 и возглавил свою группу с шестью очками из шести возможных.