Агент: иностранный клуб обратился в «Ахмат» по трансферу Конате

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате, прокомментировал информацию об интересе иностранных клубов к форварду.
«Конечно, Конате вызывает интерес на трансферном рынке. У него ещё год контракта, поэтому по поводу переговоров все вопросы нужно задавать представителям «Ахмата». Мохамед – мощный форвард, а это очень ценится в современном футболе. Он пригодился бы любой команде.
Кто именно интересуется Конате? Я пока сказать не могу, но в «Ахмат» обратился иностранный клуб по трансферу Мохамеда», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».
Напомним, 25-летний Мохамед Конате выступает за команду из Грозного с лета 2021 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах, забив 13 голов и отдав одну результативную передачу. В России Конате впервые оказался в 2016 году, когда перешёл в «Урал». В 2019-м он играл за «Тамбов», а затем два года представлял подмосковные «Химки».
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