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Ташуев: Конате остаётся в «Ахмате». Рады, что нашим игроком интересуются хорошие клубы

Ташуев: Конате остаётся в «Ахмате». Рады, что нашим игроком интересуются хорошие клубы
Мохамед Конате
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Мохамеда Конате из команды.

«Мы рады, что нашим футболистом интересуются хорошие клубы. Это говорит о том, что футболист прогрессирует, в первую очередь это его заслуга. Мохамед – профессионал, старательный. Нет такого, что он не до конца работает, потому что есть к нему интерес от других клубов. Он очень тщательно готовится и работает на благо команды. Конечно, Конате остаётся в «Ахмате». Он наш футболист, готовится к сезону», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 25-летний Мохамед Конате выступает за команду из Грозного с лета 2021 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах, забив 13 голов и отдав одну результативную передачу. В России Конате впервые оказался в 2016 году, когда перешёл в «Урал». В 2019-м он играл за «Тамбов», а затем два года представлял подмосковные «Химки».

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