Победный гол Роналду с пенальти вывел «Аль-Наср» в финал Клубного кубка арабских чемпионов

Завершился матч полуфинала Клубного кубка арабских чемпионов, в котором встречались иракский «Аль-Шорта» и саудовский «Аль-Наср». Матч закончился минимальной победой «Аль-Насра» со счётом 1:0.

Бóльшую часть матча команды не могли открыть счёт, но на 75-й минуте 38-летний португальский нападающий Криштиану Роналду смог поразить ворота «Аль-Шорта», успешно реализовав пенальти, благодаря чему «Аль-Наср» вышел вперёд во встрече. Этот мяч стал победным для саудовского клуба — «Аль-Наср» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

Таким образом, «Аль-Наср» вышел в финал Клубного кубка арабских чемпионов, где встретится с победителем пары «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб».

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 20 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.