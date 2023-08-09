«Вест Хэм» достиг договорённости с «Саутгемптоном» по трансферу Уорд-Прауса

Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус в скором времени станет игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, стороны достигли договорённости о трансфере. «Молотобойцы» заплатят за 28-летнего хавбека около € 35 млн.

Сообщается, что единственным камнем преткновения на данный момент является желание «Саутгемптона» задействовать Уорд-Прауса в игре 2-го тура Чемпионшипа с «Норвичем». «Вест Хэм», в свою очередь, не желает, чтобы полузащитник подвергался риску получения травмы перед переходом в новый клуб.

В сезоне-2022/2023 Уорд-Праус провёл 45 матчей за «Саутгемптон» во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику «Вест Хэма» Лукасу Пакета.