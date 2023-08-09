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Квеквескири: Евсеев не объяснял, почему сидел на стуле. Ждали его на поле, но он не вышел

Квеквескири: Евсеев не объяснял, почему сидел на стуле. Ждали его на поле, но он не вышел
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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал, почему главный тренер воронежцев Вадим Евсеев поставил себе стул в технической зоне и наблюдал за матчем 2-го тура группы Кубка России с московским ЦСКА, сидя на нём. Напомним, «Факел» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.

«Евсеев провёл матч, как Марсело Бьелса? Может, решил на фарт что-то поменять. Он не объяснял, почему сидел на стуле. Отдельно хотел посидеть, подумать. Я увидел, когда мы вышли. Сперва думали, что он выйдет, но не вышел. Мы ждали его на поле (смеётся)», — передаёт слова Квеквескири корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 9 августа, прошёл матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Факел» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.

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Тренер «Факела» Вадим Евсеев поставил себе стул в технической зоне на матче Кубка с ЦСКА
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