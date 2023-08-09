Роналду опубликовал пост после выхода команды в финал Клубного кубка арабских чемпионов

38-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на выход своей команды в финал Клубного кубка арабских чемпионов, выложив пост в социальных сетях. Напомним, «Аль-Наср» смог обыграть иракскую «Аль-Шорта» в полуфинале турнира — единственный гол во встрече забил Роналду, успешно реализовав пенальти на 75-й минуте матча, чем помог своей команде выйти в финал.

«Прошли в финал! Отличная работа всей команды! Отдельно хочется поблагодарить наших болельщиков за прекрасную поддержку и за то, что всегда гонят нас вперёд!» — написал Роналду в своей социальной сети.

Напомним, «Аль-Наср» вышел в финал Клубного кубка арабских чемпионов, где встретится с победителем пары «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб».

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 20 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.