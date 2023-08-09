Пивоваров: Норманн использовал ситуацию с дронами, чтобы уйти бесплатно

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров считает, что уже бывший полузащитник бело-голубых Матиас Норманн использовал ситуацию с попаданием дроном в здание в Москва-Сити в качестве предлога для того, чтобы уйти бесплатно.

«Норманн жил недалеко от Москва-Сити, но это был его выбор. Клуб предложил ему релокацию, но он отказался. Он нам не помогал в последних матчах, контракт у него заканчивается на следующей неделе. В любом случае и мы, и «Ростов» будем отстаивать свои интересы.

Он попрощался со всеми на базе, сказал, что увидимся завтра, и мы получили письмо о расторжении. Мы убеждены в том, что эта вся ситуация лишь предлог для того, чтобы уйти бесплатно», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Норманн выступал за «Динамо» на правах аренды из «Ростова». Срок соглашения должен был истечь в конце лета. В минувшем сезоне 27-летний норвежский футболист провёл за бело-голубых 14 матчей в Российской Премьер-Лиге и три игры в Фонбет Кубке России.