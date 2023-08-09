Пивоваров: Норманн расторг контракт из-за попадания дронов в Москва-Сити. Его ждёт суд
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, почему 27-летний норвежский полузащитник Матиас Норманн расторг контракт с клубом.
«Норманн направил в клубы «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны в целях своей безопасности. Мы с его позицией не согласны. Вместе с «Ростовом» отправимся в арбитраж. Нас ждёт суд», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Норманн перешёл в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. За бело-голубых норвежец провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
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