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«Маккаби» обыграл «Слован» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

«Маккаби» обыграл «Слован» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
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Сегодня, 9 августа, прошёл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между братиславским «Слованом» и «Маккаби» из Хайфы. Встреча состоялась на стадионе «Тегельне Поле» (Братислава, Словакия). Стартовый свисток прозвучал в 21:30 по московскому времени. «Маккаби» обыграл «Слован» с минимальным преимуществом — 2:1.

В самом начале встречи, на пятой минуте, нападающий гостей Францди Пьерро с передачи Диа Себа открыл счёт в матче, выведя «Маккаби» вперёд. Хозяева смогли довольно быстро отыграться — на 12-й минуте матча Юрай Куцка с передачи Лукас Ловата смог сравнять счёт. Однако равенство во встрече длилось недолго — на 15-й минуте Диа Себа вновь вывел «Маккаби» вперёд. Несмотря на довольно результативное начало встречи, в оставшееся время матча команды не смогли забить и счёт остался прежним — 2:1, победа «Маккаби».

Команды смогут окончательно выявить окончательного победителя только после результата ответного матча, который пройдёт 15 августа в Израиле — на этот раз «Маккаби» будет принимать «Слован» у себя дома.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2023, вторник. 20:00 МСК
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Не начался
Слован Бр
Братислава, Словакия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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