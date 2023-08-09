«Маккаби» обыграл «Слован» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 9 августа, прошёл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между братиславским «Слованом» и «Маккаби» из Хайфы. Встреча состоялась на стадионе «Тегельне Поле» (Братислава, Словакия). Стартовый свисток прозвучал в 21:30 по московскому времени. «Маккаби» обыграл «Слован» с минимальным преимуществом — 2:1.

В самом начале встречи, на пятой минуте, нападающий гостей Францди Пьерро с передачи Диа Себа открыл счёт в матче, выведя «Маккаби» вперёд. Хозяева смогли довольно быстро отыграться — на 12-й минуте матча Юрай Куцка с передачи Лукас Ловата смог сравнять счёт. Однако равенство во встрече длилось недолго — на 15-й минуте Диа Себа вновь вывел «Маккаби» вперёд. Несмотря на довольно результативное начало встречи, в оставшееся время матча команды не смогли забить и счёт остался прежним — 2:1, победа «Маккаби».

Команды смогут окончательно выявить окончательного победителя только после результата ответного матча, который пройдёт 15 августа в Израиле — на этот раз «Маккаби» будет принимать «Слован» у себя дома.