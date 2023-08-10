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Орещук: «Динамо» при Личке радует по сравнению с безвольной, нудной игрой при Йокановиче

Орещук: «Динамо» при Личке радует по сравнению с безвольной, нудной игрой при Йокановиче
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил игру бело-голубых при новом тренере Марцеле Личке, а также сравнил её с футболом, в который играла команда при Славише Йокановиче, бывшем тренере «Динамо».

«Мне очень нравятся последние игры «Динамо». Я видел тренировочный процесс, общаюсь с ребятами, знаю, как им было тяжело на сборах, нужно время, чтобы побеждать. Сам тренировочный процесс Лички знаю по «Оренбургу», минскому «Динамо». На это «Динамо» приятно смотреть. Не то, что при Йокановиче — этот безвольный, нудный футбол», — приводит слова Орещука «Матч ТВ».

Напомним, Йоканович был уволен из «Динамо» за несколько туров до конца прошлого сезона. Летом его сменил нынешний наставник бело-голубых Марцел Личка.

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