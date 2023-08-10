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«Рейнджерс» одолел «Серветт» в первом матче третьего раунда отбора Лиги чемпионов

«Рейнджерс» одолел «Серветт» в первом матче третьего раунда отбора Лиги чемпионов
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В среду, 9 августа, прошёл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между шотландским «Рейнджерс» и швейцарским «Серветтом». Игра состоялась на стадионе «Айброкс» (Глазго, Шотландия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом (Литва). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Рейнджерс» обыграл «Серветт» со счётом 2:1.

В самом начале встречи, уже на шестой минуте, защитник и капитан «Рейнджерс» Джеймс Тавернье реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. Уже через девять минут шотландцы упрочили лидерство — отличился форвард Сирил Дессерс. В концовке первого тайма один мяч отыграл нападающий гостей Крис Бедья, реализовавший пенальти. Во второй половине голов забито не было. Матч так и завершился — 2:1 в пользу шотландского клуба.

Команды смогут выявить окончательного победителя только после результата ответного матча, который пройдёт во вторник, 15 августа, в Швейцарии — на этот раз «Серветт» будет принимать «Рейнджерс» у себя дома. Победитель пары в раунде плей-офф встретится с сильнейшим в противостоянии ПСВ и «Штурма».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
09 августа 2023, среда. 21:45 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
2 : 1
Серветт
Женева, Швейцария
1:0 Тавернье – 6'   2:0 Дессерс – 15'   2:1 Бедья – 44'
Удаления: нет / Дулин – 60'
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