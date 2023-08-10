Состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка английской лиги

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Английская футбольная лига провела жеребьёвку второго раунда Кубка лиги, сообщает официальный сайт организации. Её результаты выглядят следующим образом:

Север

«Транмир Роверс» — «Лестер Сити»

«Солфорд Сити» — «Лидс Юнайтед»

«Харрогейт Таун» — «Блэкберн Роверс»

«Сток Сити» — «Ротерхэм Юнайтед»

«Рексем» — «Брэдфорд Сити»

«Донкастер Роверс» — «Эвертон»

«Болтон Уондерерс» — «Мидлсбро»

«Порт Вейл» — «Кру Александра»

«Ноттингем Форест» — «Бёрнли»

«Шеффилд Уэнсдей» — «Мэнсфилд Таун»

«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Блэкпул»

«Шеффилд Юнайтед» — «Линкольн Сити»

Юг

«Бристоль Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс» или «Норвич Сити»

«Плимут Аргайл» — «Кристал Пэлас»

«Рединг» — «Ипсвич Таун»

«Портсмут» — «Питерборо Юнайтед»

«Лутон Таун» — «Гиллингем»

«Суонси Сити» — «Борнмут»

«Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур»

«Эксетер Сити» — «Стивенидж»

«Уиком Уондерерс» — «Саттон Юнайтед»

«Бирмингем Сити» — «Кардифф Сити»

«Ньюпорт Каунти» — «Брентфорд»

«Челси» — «АФК Уимблдон»

Матчи второго раунда состоятся на неделе, начинающейся 28 августа. Последняя игра первого раунда между «КПР» и «Норвичем» запланирована на 16 августа.

Ещё восемь клубов английской Премьер-лиги, попавших в еврокубки сезона-2023/2024 («Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Ливерпуль», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Астон Вилла» и «Вест Хэм») вступят в борьбу с третьего раунда.