Состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка английской лиги

Английская футбольная лига провела жеребьёвку второго раунда Кубка лиги, сообщает официальный сайт организации. Её результаты выглядят следующим образом:
Север
«Транмир Роверс» — «Лестер Сити»
«Солфорд Сити» — «Лидс Юнайтед»
«Харрогейт Таун» — «Блэкберн Роверс»
«Сток Сити» — «Ротерхэм Юнайтед»
«Рексем» — «Брэдфорд Сити»
«Донкастер Роверс» — «Эвертон»
«Болтон Уондерерс» — «Мидлсбро»
«Порт Вейл» — «Кру Александра»
«Ноттингем Форест» — «Бёрнли»
«Шеффилд Уэнсдей» — «Мэнсфилд Таун»
«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Блэкпул»
«Шеффилд Юнайтед» — «Линкольн Сити»
Юг
«Бристоль Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс» или «Норвич Сити»
«Плимут Аргайл» — «Кристал Пэлас»
«Рединг» — «Ипсвич Таун»
«Портсмут» — «Питерборо Юнайтед»
«Лутон Таун» — «Гиллингем»
«Суонси Сити» — «Борнмут»
«Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур»
«Эксетер Сити» — «Стивенидж»
«Уиком Уондерерс» — «Саттон Юнайтед»
«Бирмингем Сити» — «Кардифф Сити»
«Ньюпорт Каунти» — «Брентфорд»
«Челси» — «АФК Уимблдон»
Матчи второго раунда состоятся на неделе, начинающейся 28 августа. Последняя игра первого раунда между «КПР» и «Норвичем» запланирована на 16 августа.
Ещё восемь клубов английской Премьер-лиги, попавших в еврокубки сезона-2023/2024 («Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Ливерпуль», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Астон Вилла» и «Вест Хэм») вступят в борьбу с третьего раунда.
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