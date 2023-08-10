Новичок ЦСКА Файзуллаев рассказал, почему затянулся его переход из «Пахтакора»
Поделиться
Новичок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о затяжном переходе в ЦСКА.
«Мой затяжной переход в ЦСКА? Я ждал, чтобы всё как можно быстрее закончилось, все бумажные дела разрешились. Но никакого волнения за то, что что-то могло пойти не так, не было. Перед переходом сперва подумал и со всеми посоветовался. Уже потом принял решение», — сказал Файзуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
19-летний Файзуллаев — воспитанник «Пахтакора». В нынешнем сезоне Суперлиги вингер успел сыграть шесть матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
«Чемпионат» ранее сообщал, что Файзуллаев подпишет контракт с ЦСКА на три года с возможностью продления ещё на один сезон.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2023
-
10:30
-
10:09
-
10:08
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:49
-
09:46
-
09:39
-
09:39
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:23
-
09:14
-
09:07
-
09:00
-
09:00
-
08:51
-
08:30
-
08:30
-
08:02
-
08:00
-
08:00
-
07:15
-
05:01
-
04:58
-
04:42
-
04:16
-
03:22
-
01:46
-
01:29
-
01:25
-
01:17
-
00:56
Партнерский контент