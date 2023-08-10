Новичок ЦСКА Файзуллаев рассказал, почему затянулся его переход из «Пахтакора»

Новичок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о затяжном переходе в ЦСКА.

«Мой затяжной переход в ЦСКА? Я ждал, чтобы всё как можно быстрее закончилось, все бумажные дела разрешились. Но никакого волнения за то, что что-то могло пойти не так, не было. Перед переходом сперва подумал и со всеми посоветовался. Уже потом принял решение», — сказал Файзуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

19-летний Файзуллаев — воспитанник «Пахтакора». В нынешнем сезоне Суперлиги вингер успел сыграть шесть матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Чемпионат» ранее сообщал, что Файзуллаев подпишет контракт с ЦСКА на три года с возможностью продления ещё на один сезон.