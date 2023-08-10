Капитан «Динамо» Бальбуэна высказался об уходе Матиаса Норманна из клуба

Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался об уходе полузащитника Матиаса Норманна из клуба.
«О ситуации с Норманном мы узнали от клуба. До этого в команде ничего не знали. Мы можем пожелать ему только всего самого лучшего в новом клубе», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, вчера стало известно, что 27-летний норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны. Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в московском клубе с его позицией не согласны и что футболисту предстоит доказывать свою правоту через суд.
Норманн перешёл в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. За бело-голубых норвежец провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
- 10 августа 2023
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