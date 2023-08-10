Защитница «Зенита» Куропаткина рассказала, что ожидала провала от США на женском ЧМ-2023

Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина поделилась впечатлениями от проходящего в эти дни в Австралии и Новой Зеландии женского чемпионата мира 2023 года, отметив, что ожидала вылета сборной США в 1/8 или 1/4 финала мирового первенства.

«Удаётся ли выспаться, смотря матчи чемпионата мира? Если матч в пять утра, то, конечно, не смотрю, но если в восемь — сама как-то просыпаюсь без будильника. При этом неважно, во сколько я легла. Успеваю захватить матчи, которые начинаются в восемь и 11 утра. Если что-то не смотрела, просто просматриваю хайлайты.

Как мне чемпионат? В плей-офф всё достаточно закономерно. Да, Швеция – США (0:0, 5:4 пен.) и Австралия –Дания (2:0) немного удивили. Но ещё когда США играли на групповом этапе, я уже думала, что вылетят либо в 1/8, либо в 1/4. Интересно, как Колумбия и Австралия проявят себя дальше», — приводит слова Куропаткиной официальный сайт женского «Зенита».

Проиграв Швеции, США вылетели с чемпионата мира, впервые в истории оставшись без медалей женских мундиалей.