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В Санкт-Петербурге пройдёт турнир с участием молодёжек «Зенита», «Фенербахче» и «Сантоса»

В Санкт-Петербурге пройдёт турнир с участием молодёжек «Зенита», «Фенербахче» и «Сантоса»
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«Газпром»-Академия на своём официальном сайте объявила о планах проведения международного юношеского турнира по футболу памяти бывшего тренера санкт-петербургского «Зенита» Юрия Морозова в Санкт-Петербурге.

Турнир пройдёт в самой «Газпром»-Академии 24-27 августа. Участниками станут игроки 2008 года рождения команд «Зенита», сборных России и Беларуси, сербского футбольного клуба «Црвена Звезда», бразильских «Сантоса» и «Интернасьонала», а также турецкого «Фенербахче» и «Кайрата» из Казахстана.

Все команды будут разделены на две группы по четыре команды в каждой.

В группе A сыграют сборная России, «Интернасьонал», «Кайрат» и «Црвена Звезда». В группе B — «Зенит», «Сантос», «Фенербахче» и сборная Беларуси.

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