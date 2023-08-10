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Агент Дзаньоло опроверг информацию о переговорах с «Зенитом»

Агент Дзаньоло опроверг информацию о переговорах с «Зенитом»
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Футбольный агент Клаудио Вигорелли, представляющий интересы итальянского полузащитника стамбульского «Галатасарая» Николо Дзаньоло, высказался об информации о переговорах о переходе своего клиента в санкт-петербургский «Зенит».

«Переговоры «Зенита» и «Галатасарая» по Дзаньоло? Это неправда. Нет ничего такого», — приводит слова Вигорелли «Спорт-экспресс».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Дзаньоло € 35 млн, что соответствует сумме отступных, прописанной в контракте 24-летнего полузащитника с «Галатасараем». Сам итальянец может получить соглашение с зарплатой € 9 млн в год.

Также Дзаньоло интересуется «Астон Вилла», однако английский клуб не готов платить аналогичные «Зениту» деньги.

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