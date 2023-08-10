Дзаньоло и «Галатасараю» не понравилось предложение «Астон Виллы»
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Стало известно, на каких условиях английская «Астон Вилла» хотела бы осуществить трансфер полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло. Об этом сообщает журналист Якуп Чинар в своём «твиттере».
По информации источника, бирмингемский клуб хотел бы взять Дзаньоло в аренду на один сезон за € 3 млн, а также прописать в соглашении возможность выкупа за € 27 млн.
Отмечается, что ни «Галатасарай», ни Дзаньоло это предложение не впечатлило.
Ранее стало известно, что санкт-петербургский «Зенит», который также претендует на Дзаньоло, готов заплатить за полузащитника сумму отступных в размере € 35 млн, а самому полузащитнику дать контракт с зарплатой € 9 млн за сезон.
Контракт 24-летнего Дзаньоло с «Галатасараем» рассчитан до июня 2027 года.
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