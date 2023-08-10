Арсен Адамов рассказал о своей адаптации в «Оренбурге» и работе с Ярошиком

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов рассказал о своей адаптации в команде и работе главного тренера Иржи Ярошика.

«С подготовкой нет проблем, сейчас привыкаю к полю. Вышел с «Уралом» на 15 минут, побегал, а с «Сочи» провёл уже 90 минут. Привыкаю, никаких проблем нет. Ярошик — хороший тренер, у него есть свои идеи, ставит свою игру. Пытаемся реализовать то, что он показывает на теории. В матче с «Сочи» у нас что‑то получалось из его идей, что‑то нет.

Но Иржи тут всего полтора месяца, ему нужно время. Повторюсь, у него есть идея. Да и я пришёл пять-шесть дней назад, тоже привыкаю к нему. Не показалось ли мне, что он требует от команды то, что она пока не может дать? Ну почему? У нас хорошие исполнители, с этим нет проблем. Единственное, не хватает баланса с обороной. Возникают разрывы, потому что команда нацелена играть вперёд. Мы работаем над этим, и с каждой игрой будем только прибавлять в защитной игре», — приводит слова Адамова «Матч ТВ».

Адамов перешёл в «Оренбург» из «Зенита» на правах аренды до конца сезона. Ярошик возглавил тренерский штаб оренбуржцев в межсезонье.