Арсен Адамов рассказал о своей адаптации в «Оренбурге» и работе с Ярошиком

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов рассказал о своей адаптации в команде и работе главного тренера Иржи Ярошика.
«С подготовкой нет проблем, сейчас привыкаю к полю. Вышел с «Уралом» на 15 минут, побегал, а с «Сочи» провёл уже 90 минут. Привыкаю, никаких проблем нет. Ярошик — хороший тренер, у него есть свои идеи, ставит свою игру. Пытаемся реализовать то, что он показывает на теории. В матче с «Сочи» у нас что‑то получалось из его идей, что‑то нет.
Но Иржи тут всего полтора месяца, ему нужно время. Повторюсь, у него есть идея. Да и я пришёл пять-шесть дней назад, тоже привыкаю к нему. Не показалось ли мне, что он требует от команды то, что она пока не может дать? Ну почему? У нас хорошие исполнители, с этим нет проблем. Единственное, не хватает баланса с обороной. Возникают разрывы, потому что команда нацелена играть вперёд. Мы работаем над этим, и с каждой игрой будем только прибавлять в защитной игре», — приводит слова Адамова «Матч ТВ».
Адамов перешёл в «Оренбург» из «Зенита» на правах аренды до конца сезона. Ярошик возглавил тренерский штаб оренбуржцев в межсезонье.
- 10 августа 2023
-
15:05
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:50
-
14:49
-
14:46
-
14:45
-
14:30
-
14:27
-
14:24
-
14:19
-
14:16
-
14:11
-
14:07
-
14:00
-
13:51
-
13:50
-
13:36
-
13:34
-
13:23
-
13:17
-
13:15
-
13:11
-
13:02
-
12:54
-
12:50
-
12:50
-
12:47
-
12:44
-
12:40
-
12:37
-
12:22
-
12:20
-
12:00