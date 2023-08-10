Тренер сборной Норвегии допустил возвращение Норманна в команду после его ухода из РПЛ

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о перспективах возвращения в состав национальной команды полузащитника Матиаса Норманна, который разорвал контракты с московским «Динамо» и «Ростовом» в одностороннем порядке.
«В жизни всегда есть место для прощения. Мы пытались связаться с ним и в среду, и в четверг, но безуспешно. Мы также пытались поговорить с отцом игрока, но он не ответил на наши звонки.
Он не получил никакого пожизненного запрета на игру за сборную. Будет странно, если мы не будем обсуждать его кандидатуру. Я не могу принимать решение в одиночку, но в жизни всегда есть место для прощения», — приводит слова Сольбаккена Nettavisen.
Ранее в «Динамо» сообщили, что Норманн расторг контракт с клубом в одностороннем порядке после атаки дронов на Москва-Сити, где норвежец проживал.
После начала СВО на территории Украины Сольбаккен заявлял, что Норманн не будет вызываться в сборную, пока играет в России.
- 10 августа 2023
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