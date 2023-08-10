«Вест Хэм» объявил о переходе Эдсона Альвареса из «Аякса»

25-летний мексиканский полузащитник Эдсон Альварес перешёл из амстердамского «Аякса» в лондонский «Вест Хэм». Об этом сообщает официальный сайт «молотобойцев».

Контракт подписан до июня 2028 года. Хавбек будет играть под 19-м номером. Предполагаемая сумма трансфера — € 38 млн + € 3 млн в качестве бонусов.

«Присоединиться к такому клубу, как «Вест Хэм», — это мечта для меня и моей семьи», — приводит слова Альвареса пресс-служба лондонцев.

Фото: ФК «Вест Хэм»

Опорный полузащитник выступал за «Аякс» с лета 2019 года. В составе амстердамцев Эдсон дважды выиграл чемпионат и один раз – Кубок страны. За сборную Мексики Альварес провёл 68 игр, забил три мяча и смог два раза выиграть Золотой кубок КОНКАКАФ. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.