«Реал» Мадрид рассматривает де Хеа в качестве замены травмированному Куртуа
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Мадридский «Реал» контактировал с представителями бывшего голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа после травмы своего основного вратаря Тибо Куртуа, сообщает Sky Sports.
32-летний испанец Давид де Хеа доступен в качестве свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед» этим летом. «Реал» Мадрид также мониторит ситуацию с голкипером «Челси» Кепой Аррисабалагой.
Тибо Куртуа получил травму передней крестообразной связки на тренировке и в ближайшие дни перенесёт операцию. 31-летний футболист провёл более 200 матчей за клуб с момента перехода из «Челси» в августе 2018 года.
Испанец де Хеа выступал в Англии с сезона-2011/2012. Ранее футболист играл в чемпионате Испании за мадридский «Атлетико».
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