Тибо Куртуа получил травму крестообразной связки колена на тренировке
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Голкипер «Реала» Мадрид Тибо Куртуа получил травму на тренировке. 31-летнему бельгийцу диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает пресс-служба клуба.
Бельгиец покинул тренировочное поле на носилках — уйти самостоятельно он не мог. После проведённого медобследования выяснилось, что у Куртуа диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни Тибо проведут хирургическую операцию.
За мадридский «Реал» Куртуа выступает с лета 2018 года. В составе столичного клуба бельгиец дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира по футболу. В прошлом сезоне Ла Лиги Куртуа провёл 31 матч и пропустил 29 голов.
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