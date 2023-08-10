Форвард «Факела» Долгов: победа над ЦСКА — глоток свежего воздуха. Эмоции были необходимы

Нападающий «Факела» Александр Долгов подвёл итоги матча Фонбет Кубка России, в котором его команда сенсационно обыграла ЦСКА со счётом 2:0.
«Реализовали свои моменты в матче с ЦСКА. Строго играли в обороне. Воспользовались шансами, которые нам предоставила игра. Безусловно, победа над ЦСКА — это глоток свежего воздуха для нас. Уверен, что это те эмоции, которые были нам необходимы — эмоции победы. Сейчас мы их подхватим и будем набирать очки не только в Кубке, но и в чемпионате», — сказал Долгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Несмотря на поражение от «Факела», ЦСКА по-прежнему возглавляет группу А, набрав три очка. Остальные команды («Сочи», «Оренбург» и «Факел») также разжились тремя очками, однако у армейцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей — 6:2 (+4).
- 10 августа 2023
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