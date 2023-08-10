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«Динамо» впервые в российской истории выиграло в добавленное время в двух матчах кряду

«Динамо» впервые в российской истории выиграло в добавленное время в двух матчах кряду
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Московское «Динамо» впервые в российской истории вырвало победу в компенсированное время в двух встречах подряд. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Вчера, 9 августа, прошла встреча 2-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. «Динамо» одержало победу со счётом 4:3. Полузащитник динамовцев Арсен Захарян забил решающий мяч на 90+6-й минуте.

6 августа московский клуб одержал победу над петербургским «Зенитом» со счётом 3:2 в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Тогда победный гол на 90+6-й минуте забил нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв.

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