«Зидан» в опорную зону. В «Динамо» к Личке едет первый новичок

Похоже, «Динамо» наконец-то закрывает трансфер полузащитника. Другой вопрос, нужен ли вообще новичок на эту позицию после того, как здорово раскрылся в центре поля Диего Лаксальт. Но, так или иначе, московский клуб фактически договорился с «Бенфикой» о покупке Шикинью. По информации O Jogo, зарплата 28-летнего португальца в «Динамо» будет больше по сравнению с окладом в «Бенфике», а лиссабонский клуб получит за своего игрока около € 4 млн. Другое популярное издание A Bola сообщило, что с учётом бонусов «Бенфика» может заработать на сделке € 6 млн. Переход же Шикиньо в ЦСКА, по нашей информации, практически исключён.

Шикинью доедет до России как минимум с третьей попытки. Ещё в апреле 2019-го, когда полузащитник выступал за «Морейренсе», на него претендовал «Краснодар». Та же A Bola писала, что клуб Сергея Галицкого сделал предложение в размере € 9 млн, но по каким-то причинам переход не состоялся. Любопытно, что в тот год Шикинью попал в «Бенфику» после серии странных трансферов. По данным Transfermarkt, в июле 2018-го лиссабонский клуб выкупил его у «Академики» из Коимбры за € 600 тыс., но через три недели вернул обратно свободным агентом. А год спустя на фоне слухов о «Краснодаре» Шикинью снова продали «Бенфике» – уже за € 5,25 млн.

Весной 2021-го португальцем интересовался и «Спартак». Как утверждала A Bola, московский клуб собирался сделать официальное предложение «Бенфике» и должен был побороться за игрока с «Торино» и «Трабзонспором». Но слухи так и остались слухами – полузащитник не уехал из Лиссабона. А несколько дней назад парня отправили в ЦСКА, но это, скорее всего, просто слух.

Шикинью отыграл за «Бенфику» три сезона. Провел 109 матчей во всех турнирах (в основе – 58), забил 9 мячей и сделал 10 голевых передач. То есть он не был твердым игроком основы, иногда попадал в стартовый состав, иногда выходил на замену. В последнем сезоне завоевал с «Бенфикой» первый в карьере чемпионский титул. До этого в коллекции его трофеев был только Суперкубок Португалии 2019 года.

С мячом Шикинью Фото: TF-Images/Getty Images

Шикинью поучаствовал с лиссабонскими «орлами» в двух розыгрышах Лиги чемпионов. Осенью 2019-го команда заняла третье место и вышла из группы в Лигу Европы благодаря победе над «Зенитом» (3:0) в заключительном туре. В том матче с петербуржцами Шикинью провел на поле все 90 минут.

В ЛЧ сезона-2022/2023 полузащитник дошел с «Бенфикой» до четвертьфинала. На групповом этапе был «скамеечником», а вот во всех матчах плей-офф с «Брюгге» и «Интером» выходил в основе. Это говорит о том, что Шикинью по-прежнему достаточно хорош, он не «едет с рынка». Правда, помогло показать себя в ЛЧ стечение обстоятельств. «Бенфика» продала зимой в «Челси» его конкурента – чемпиона мира в составе сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

Шикинью – воспитанник скромного «Лейшойнша». Там он начинал профессиональную карьеру, а в феврале 2017-го внезапно уехал в Хорватию. «Локомотив» из Загреба забрал 21-летнего португальца, заплатив всего € 200 тыс. Однако железнодорожником Шикинью пробыл всего пять месяцев: «Академика» сначала арендовала его в июле 2017-го, а потом выкупила за € 100 тыс. Это был первый зарубежный опыт, и вряд ли он как-то обогатил будущего новичка «Динамо».

Потом – трансферы в «Морейренсе» и «Бенфику», а летом 2021-го Шикинью оказался не нужен Жорже Жезушу, но отправился не в «Спартак», а в две короткие аренды. Полсезона отыграл за «Брагу» и ещё столько же за турецкий «Гиресунспор». Там португалец стал одноклубником Магомеда-Шапи Сулейманова. В «Гиресунспоре» Шикинью занимал более высокую позицию в центре поля и собрал приличную статистику: 7 (4+3) результативных баллов в 13 матчах. Между прочим, набрал больше, чем вингер Сулейманов за весь сезон (3+3).

В прошлом сезоне после успешных матчей в Лиге чемпионов игроки «Бенфики» Гонсалу Рамуш и экс-полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу в шутку сравнили Шикинью с Зиданом. Один сказал, что это их «Зизу», а второй, обыграв имя партнера, назвал его «Шидан». Образ до такой степени понравился журналистам, что они стали спрашивать и главного тренера «Бенфики» Роджера Шмидта о сравнениях в команде Шикинью с Зиданом.

«Между ними есть некоторые сходства, особенно когда дело доходит до удержания мяча, – поддержал тему немецкий специалист. – Шикинью очень хорош в этом. А у Зидана это было одним из величайших качеств…

Что могу точно сказать, так это то, что очень доволен Шикинью. Он показал свои сильные стороны, хотя ему трудно было завоевать место в старте. Но я не устаю повторять: если игрокам нравится тренироваться и у них позитивный настрой, они могут быть вознаграждены за свою работу. Шикинью – отличный пример этого. Мы изменили его позицию, он способен исполнять роль атакующего полузащитника. Однако, глядя на его профайл, понимаешь, что он может заниматься и созиданием, и сдерживанием. Его поведение – безупречное. Он много бегает, у него отличное первое касание, он хорош один в один. Шикинью занял место Энцо, почувствовал себя увереннее и действует всё лучше и лучше. Это очень надёжный футболист. Он доказывает, что и в таком возрасте игроку по силам выйти на новый уровень».

Конечно, сравнения Шикинью с Зиданом – это, мягко говоря, преувеличение. Португалец достаточно техничен, полезен в прессинге, но таким видением поля и пасом, как француз, даже близко не обладает. Да и играть привык глубже. Однако для «Динамо» Шикинью может оказаться достаточно ценным приобретением. Если, конечно, выиграет конкуренцию у Лаксальта и Фомина.