Кади Боржес: у «Краснодара» хорошая команда. Мы способны сражаться за чемпионство РПЛ

27-летний бразильский полузащитник «Краснодара» Кади Боржес оценил перспективы клуба в этом сезоне.
«У «Краснодара» хорошая команда. Вы видели матч с «Динамо». Все игры тяжелые, но у нас есть хорошие футболисты и тренеры. Мы способны сражаться за чемпионство. Я понимаю всё, что требует Ивич. Он хороший тренер», — сказал Боржес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Вчера, 9 августа, прошла встреча 2-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. «Динамо» одержало победу со счётом 4:3, забив победный гол на 90+6-й минуте.
- 10 августа 2023
-
21:14
-
21:13
-
21:12
-
21:05
-
20:57
-
20:56
-
20:47
-
20:45
-
20:44
-
20:41
-
20:22
-
20:09
-
20:05
-
20:01
-
20:00
-
19:51
-
19:46
-
19:42
-
19:40
-
19:33
-
19:29
-
19:22
-
19:20
-
19:00
-
18:59
-
18:59
-
18:50
-
18:48
-
18:47
-
18:43
-
18:29
-
18:20
-
18:14
-
18:05
-
17:57