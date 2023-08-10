Кади Боржес: у «Краснодара» хорошая команда. Мы способны сражаться за чемпионство РПЛ

27-летний бразильский полузащитник «Краснодара» Кади Боржес оценил перспективы клуба в этом сезоне.

«У «Краснодара» хорошая команда. Вы видели матч с «Динамо». Все игры тяжелые, но у нас есть хорошие футболисты и тренеры. Мы способны сражаться за чемпионство. Я понимаю всё, что требует Ивич. Он хороший тренер», — сказал Боржес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вчера, 9 августа, прошла встреча 2-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. «Динамо» одержало победу со счётом 4:3, забив победный гол на 90+6-й минуте.