«Брайтон» продаст Кайседо тому, кто больше заплатит

Ближайшие 24 часа будут определяющими в дальнейшей судьбе полузащитника «Брайтона» и сборной Эквадора Мойсеса Кайседо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Брайтон» ясно дал понять, что продаст Кайседо тому клубу, который предложит самую высокую цену.

Сообщается, что «Челси» в данный момент проявляет себя активнее всех других претендентов на игрока. Лондонцы хотят закрыть сделку до воскресенья. «Ливерпуль» и «Бавария» также следят за ситуацией и готовы включиться в борьбу за 21-летнего футболиста.

В сезоне-2022/2023 на счету Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил за Кайседо больше, чем «Челси».