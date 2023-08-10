«Брайтон» продаст Кайседо тому, кто больше заплатит

Ближайшие 24 часа будут определяющими в дальнейшей судьбе полузащитника «Брайтона» и сборной Эквадора Мойсеса Кайседо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «Брайтон» ясно дал понять, что продаст Кайседо тому клубу, который предложит самую высокую цену.
Сообщается, что «Челси» в данный момент проявляет себя активнее всех других претендентов на игрока. Лондонцы хотят закрыть сделку до воскресенья. «Ливерпуль» и «Бавария» также следят за ситуацией и готовы включиться в борьбу за 21-летнего футболиста.
В сезоне-2022/2023 на счету Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил за Кайседо больше, чем «Челси».
- 10 августа 2023
-
21:14
-
21:13
-
21:12
-
21:05
-
20:57
-
20:56
-
20:47
-
20:45
-
20:44
-
20:41
-
20:22
-
20:09
-
20:05
-
20:01
-
20:00
-
19:51
-
19:46
-
19:42
-
19:40
-
19:33
-
19:29
-
19:22
-
19:20
-
19:00
-
18:59
-
18:59
-
18:50
-
18:48
-
18:47
-
18:43
-
18:29
-
18:20
-
18:14
-
18:05
-
17:57