«Тобол» обыграл «Дерри Сити» в матче третьего раунда отбора Лиги конференций

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между казахстанским «Тоболом» и североирландским «Дерри Сити». Костанайцы одержали победу со счётом 1:0.

Первый тайм прошёл без голов. На 65-й минуте защитник «Тобола» Роман Асранкулов забил единственный мяч встречи с передачи сербского хавбека Мильяна Вукадиновича. Стоит отметить, что главный арбитр показал целых девять жёлтых карточек: шесть получили футболисты казахстанского клуба и три — игроки «Дерри Сити».

Весь матч в составе «Тобола» провёл российский голкипер Иван Коновалов, отыгравший на ноль. Также среди россиян в заявке костанайцев присутствовали защитник Альберт Габараев и нападающий Павел Киреенко. Габараев появился на поле на 68-й минуте, а Киреенко так и остался на скамейке запасных.

Ответная встреча состоится 17 августа.