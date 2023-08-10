Р. Билялетдинов: тренерская мысль Рахимова видна. По содержанию «Рубин» не проваливается

Футбольный тренер Ринат Билялетдинов высказался об игре «Рубина» на старте сезона.
«Можно ли уже говорить о тренерской непригодности Рахимова? На мой взгляд, про провальный старт сезона говорить не стоит. Надо смотреть на содержание игры. Провальный результат может быть. Бывает так, что не везёт команде, два-три тура не набирает очки, остаётся с нулём. У меня такая же ситуация в молодёжном составе «Химок», тоже без очков три матча. Но на то есть свои объективные причины. Так же и в «Рубине». Смена поколений, смена чего-то ещё… У каждой команды своя история. Если костяк сохранён и вдруг потеряно что-то, надо разбираться в подготовке. Но сказать, что «Рубин» провалил старт сезона, нельзя. Содержание игры опровергает этот тезис. По игре провалов нет», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».
Напомним, в новом сезоне «Рубин» с Рахимовым у руля провёл пять матчей во всех турнирах. Команда два раза сыграла вничью и трижды уступила соперникам.
- 10 августа 2023
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